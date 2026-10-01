Педиатр Смирнова отметила, что переутомление у школьника может вызвать потерю интереса к учебе

Снижение успеваемости, потеря интереса к учебе и изменение поведения ребенка родители часто воспринимают как обычную лень или отсутствие мотивации. Однако иногда за этими изменениями могут стоять переутомление или проблемы со здоровьем, сообщили «Вечерней Москве» в сети многопрофильных клиник «Неболит».

По словам педиатра Анны Смирновой, о переутомлении могут говорить сонливость днем и трудности с засыпанием вечером, плохой аппетит, сложности с концентрацией и запоминанием, частые жалобы на головную боль, периодическое повышение артериального давления, а также импульсивность или плаксивость у младшеклассников и раздражительность у подростков.

«Перегруженность учебой может привести ребенка к эмоциональному выгоранию. Обнаружив любой из этих симптомов, необходимо обратиться к врачу. Если обследование не выявит проблем со здоровьем, значит, речь идет о переутомлении, и образ жизни школьника пора менять», — подчеркнула Смирнова.

По данным Роспотребнадзора, число абсолютно здоровых детей среди учащихся не превышает 10–12%. Более чем у половины школьников есть хронические заболевания. Чаще всего это заболевания желудочно-кишечного тракта, нарушения обмена веществ (ожирение, сахарный диабет), анемия, сколиоз и проблемы со зрением.