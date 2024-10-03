Педиатр Морозова призвала родителей не заставлять детей выполнять уроки сразу после школы

Старший врач-педиатр АО «Медицина» Екатерина Морозова в беседе с изданием РИАМО заявила, что ребенку не следует делать домашние задания сразу после школы. По словам эксперта, сперва ученик должен отдохнуть.

Собеседница издания привела статистику, в которой говорится, что дети, которые проводят хотя бы 30 минут после школы на свежем воздухе, на 20% лучше справляются с учебой, написал «Петербургский дневник».

Учащиеся младшего возраста должны отдыхать после школы около 2,5 часа, а старшеклассники — не менее 1,5 часа.