Педиатр Морозова призвала родителей не заставлять детей выполнять уроки сразу после школы

Старший врач-педиатр АО «Медицина» Екатерина Морозова в беседе с изданием РИАМО заявила, что ребенку не следует делать домашние задания сразу после школы. По словам эксперта, сперва ученик должен отдохнуть.
Собеседница издания привела статистику, в которой говорится, что дети, которые проводят хотя бы 30 минут после школы на свежем воздухе, на 20% лучше справляются с учебой, написал «Петербургский дневник».
Учащиеся младшего возраста должны отдыхать после школы около 2,5 часа, а старшеклассники — не менее 1,5 часа.
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