Педиатр Кондратьева призвала не показывать мультфильмы детям младше 3 лет

Врач-педиатр Светлана Кондратьева в беседе с ИА НСН сообщила, что не рекомендуется показывать мультфильмы детям младше трех лет.

По ее словам, после этого возраста решение о просмотре зависит от того, насколько активно используются гаджеты в целом.

«Если мы говорим про дошкольников, то это до 30 минут в день на гаджеты в целом, даже рекомендуется разбить по 15 минут в два раза в день», — добавила собеседница.

Аналитики KION сообщили, что в разных возрастных категориях дети предпочитают смотреть контент на телевизоре, реже — на планшетах и телефонах. Среднее время, проведенное перед экраном, не превышает трех часов в день. Мультфильмы «Три кота» и «Домовенок Кузя» остаются абсолютными хитами и входят в топ-3 у всех возрастных групп.