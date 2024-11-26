Педиатр Гедиева: спящие с родителями дети реже страдают и-за ночных кошмаров и энуреза

Совместный или раздельный сон с ребенком — вечная тема, которая вызывает у родителей большое количество вопросов. На этот счет проведено множество исследований, однако однозначного ответа так и нет, рассказала «Газете.Ru» педиатр Танзиля Гедиева.

По ее словам, совместный сон мамы с младенцем удобен для грудного вскармливания. Тесный контакт с малышом снижает уровень тревожности, улучшает лактацию и укрепляет эмоциональную связь «мать-дитя».

Кроме того, установлено, что совместный сон с родителями понижает у детей вероятность ночных кошмаров и энуреза. Однако к возрасту шести-восьми лет все возможные плюсы такого сна исчерпывают себя.

Исключение составляют дети с особенностями эмоционального развития. Им совместный сон с родителями помогает справиться с тревогой и стрессами даже в школьном возрасте, добавила Гедиева.