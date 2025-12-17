Педагог Цветкова рекомендовала заранее составить план досуга для детей в новогодние каникулы

Новогодние каникулы в 2026 году будут длиться 12 дней, и для родителей дошкольников это время может стать настоящим испытанием. Кандидат педагогических наук Татьяна Цветкова поделилась с « Известиями » рекомендациями, как избежать истерик и усталости.

По словам специалиста, планирование — ключ к спокойным каникулам.

«Самое тяжелое — проснуться 1 января и только тогда думать, чем занять ребенка. Если есть план, половина тревоги исчезает», — отметила эксперт.

Педагог предложила перед праздниками вместе с детьми записать их желания на листочках, а затем вместе выбрать повторяющиеся. Так можно сформировать простое расписание на 7–10 дней с чередованием выездных и спокойных дней дома.