Педагог Преснова призвала родителей помогать детям-подросткам с поиском работы

Специалист Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Ольга Преснова в беседе с изданием РИАМО призвала родителей помогать детям-подросткам с поиском работы. Она рассказала, на какие моменты важно обращать внимание.

Взрослого должен насторожить факт того, что работодатель обещает высокую оплату и при этом не заключает трудовой договор. В таких случаях, по словам педагога, высока вероятность обмана.

Подросток должен знать, с какого возраста, сколько часов в день он может работать и на какую зарплату рассчитывать. Понимая основы законодательства, он сможет спокойно защищать свои права, добавила Преснова.