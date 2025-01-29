Педагог Подсухина: таймер поможет ребенку сконцентрироваться на задании

С приближением окончания зимы школьники сталкиваются с необходимостью сосредоточиться на учебе, улучшить оценки и подготовиться к предстоящим экзаменам. Как повысить концентрацию внимания, рассказала педагог Виктория Подсухина в беседе с « Известиями ».

По ее словам, занятия, требующие усидчивости, не вызывают быстрого удовольствия и не стимулируют выработку дофамина. Именно поэтому детям важно понимать, зачем они необходимы. Среди возможных стимулов — улучшение оценок.

Чтобы минимизировать соблазны, Подсухина предложила школьникам использовать таймеры или специализированные приложения, помогающие устанавливать временные рамки для выполнения задач. Начальные этапы могут включать короткие периоды, например 15 минут.