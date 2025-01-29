Педагог Подсухина: таймер поможет ребенку сконцентрироваться на задании

С приближением окончания зимы школьники сталкиваются с необходимостью сосредоточиться на учебе, улучшить оценки и подготовиться к предстоящим экзаменам. Как повысить концентрацию внимания, рассказала педагог Виктория Подсухина в беседе с «Известиями».
По ее словам, занятия, требующие усидчивости, не вызывают быстрого удовольствия и не стимулируют выработку дофамина. Именно поэтому детям важно понимать, зачем они необходимы. Среди возможных стимулов — улучшение оценок.
Чтобы минимизировать соблазны, Подсухина предложила школьникам использовать таймеры или специализированные приложения, помогающие устанавливать временные рамки для выполнения задач. Начальные этапы могут включать короткие периоды, например 15 минут.
Три человека пострадали в массовом ДТП на севере Москвы
Два человека погибли при пожаре в бытовках на юго-западе Москвы
В Донецке задержали агента СБУ, собиравшего данные о российских военных
Военный самолет в США рухнул в реку после столкновения с гражданским рейсом
«Успокоит Польшу навсегда». Названы последствия размещения «Орешника» в Белоруссии
В Мексике люди встретили собаку, глодающую человеческий череп
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте