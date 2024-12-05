Педагог Подсухина посоветовала не изучать большой объем информации в последние дни перед ЕГЭ
Педагог и руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина дала советы по успешной сдаче ЕГЭ. Об этом сообщили «Известия».
По словам эксперта, набрать более 80 баллов поможет подготовка на разнообразных платформах. Специалист ркомендовала обратить внимание на видеолекции, онлайн-платформы, тестовые задания, сайт ФИПИ, а также книги по темам.
В последние дни перед экзаменом, добавила педагог, не стоит браться за изучение большого объема информации. Данное время лучше посвятить просмотру конспектов и отработке задач. В решающий день важно хорошо позавтракать и проверить необходимые вещи, добавила Подсухина.