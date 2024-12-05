Педагог Подсухина посоветовала не изучать большой объем информации в последние дни перед ЕГЭ

Педагог и руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина дала советы по успешной сдаче ЕГЭ. Об этом сообщили « Известия ».

По словам эксперта, набрать более 80 баллов поможет подготовка на разнообразных платформах. Специалист ркомендовала обратить внимание на видеолекции, онлайн-платформы, тестовые задания, сайт ФИПИ, а также книги по темам.

В последние дни перед экзаменом, добавила педагог, не стоит браться за изучение большого объема информации. Данное время лучше посвятить просмотру конспектов и отработке задач. В решающий день важно хорошо позавтракать и проверить необходимые вещи, добавила Подсухина.