Педагог Подсухина: дети перестают верить в Деда Мороза ближе к 10 годам

Педагог и руководитель образовательного центра Виктория Подсухина в беседе с «Газетой.Ru» поделилась мнением о том, насколько важно для детей верить в существование Деда Мороза.

Специалист подчеркнула, что вера в волшебных персонажей, таких как Дед Мороз, Баба-яга, леший, играет значительную роль в развитии воображения и эмоционального здоровья ребенка. Однако по достижении определенного возраста, около восьми-десяти лет, дети начинают сомневаться в существовании сказочного персонажа.

В этот момент важно честно поговорить с ребенком о том, что Дед Мороз может быть постановкой или персонажем, созданным родителями. Это поможет школьнику развить критическое мышление и эмоциональную зрелость.