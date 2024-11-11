Выгорание сопровождается эмоциональным истощением и нехваткой энергии на привычные виды деятельности. Признаки данного состояния у детей перечислила руководитель департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Полина Неверова в беседе с « Газетой.ru ».

По словам эксперта, выгорание зачастую проявляется через усталость, которая сохраняется даже после физического восстановления сил. Еще один тревожный сигнал — постоянный пессимизм и отсутствие позитивного настроя.

Педагог отметила, что первая помощь в данной ситуации включает качественный отдых. Яркие положительные эмоции и смена деятельности помогут преодолеть тяжелое состояние, добавили «Известия».