Педагог Неверова: постоянный пессимизм и усталость — признаки выгорания у ребенка

Выгорание сопровождается эмоциональным истощением и нехваткой энергии на привычные виды деятельности. Признаки данного состояния у детей перечислила руководитель департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Полина Неверова в беседе с «Газетой.ru».

По словам эксперта, выгорание зачастую проявляется через усталость, которая сохраняется даже после физического восстановления сил. Еще один тревожный сигнал — постоянный пессимизм и отсутствие позитивного настроя.

Педагог отметила, что первая помощь в данной ситуации включает качественный отдых. Яркие положительные эмоции и смена деятельности помогут преодолеть тяжелое состояние, добавили «Известия».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте