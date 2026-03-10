Педагог Молчанова указала на трудности иностранцев при изучении русского языка
По словам педагога Юлии Молчановой, которая дала интервью «Вечерней Москве», иностранцы часто испытывают сложности при изучении русского языка. Им тяжело даются произношение некоторых звуков, правильное написание прописных букв и запоминание падежных окончаний.
Молчанова отметила, что трудности зависят от страны происхождения ученика. Например, некоторым сложно произносить звук «ы», а также правильно употреблять глаголы движения. Ученикам из стран дальнего зарубежья русский язык дается особенно тяжело, так как они осваивают его с нуля и не могут использовать в повседневной жизни, написал NEWS.ru.
Также педагог добавила, что иностранцам бывает трудно разобраться в парах глаголов, таких как «идти — ходить» или «ехать — ездить». Ученики из Азии часто испытывают трудности с постановкой ударений, но быстро осваивают письменность. Европейцы и американцы же зачастую тяжело понимают кириллицу в начале изучения, но привыкают к ней за две-четыре недели.