Педагог Молчанова указала на трудности иностранцев при изучении русского языка

По словам педагога Юлии Молчановой, которая дала интервью «Вечерней Москве» , иностранцы часто испытывают сложности при изучении русского языка. Им тяжело даются произношение некоторых звуков, правильное написание прописных букв и запоминание падежных окончаний.

Молчанова отметила, что трудности зависят от страны происхождения ученика. Например, некоторым сложно произносить звук «ы», а также правильно употреблять глаголы движения. Ученикам из стран дальнего зарубежья русский язык дается особенно тяжело, так как они осваивают его с нуля и не могут использовать в повседневной жизни, написал NEWS.ru.

Также педагог добавила, что иностранцам бывает трудно разобраться в парах глаголов, таких как «идти — ходить» или «ехать — ездить». Ученики из Азии часто испытывают трудности с постановкой ударений, но быстро осваивают письменность. Европейцы и американцы же зачастую тяжело понимают кириллицу в начале изучения, но привыкают к ней за две-четыре недели.