Педагог MAXIMUM Подсухина дала советы, как выпускникам выбрать экзамены и вуз в сжатые сроки

Педагог и руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Виктория Подсухина рассказала «Известиям» , что у 11-классников еще есть время, чтобы определиться с будущей специальностью и вузом. Для этого нужно грамотно организовать ближайшие недели и не упустить ключевые сроки.

Первым и самым срочным шагом должен стать выбор предметов для ЕГЭ, так как заявление на участие обычно подается до 1 февраля. Даже при отсутствии четкой профессиональной цели рекомендуется выбрать комбинацию экзаменов, которая откроет путь к нескольким смежным направлениям.

После определения экзаменов стоит составить список из трех-пяти потенциально интересных сфер деятельности. Для более объективной оценки полезно пройти профессиональное тестирование и пообщаться с выпускниками выбранных факультетов в тематических сообществах.

Затем необходимо отбросить наименее привлекательные направления и составить шорт-лист из двух-трех приоритетных. Можно систематизировать информацию в таблице, указав факультет, проходной балл прошлого года и требуемые ЕГЭ.

Параллельно с исследованием профессий необходимо объективно оценить свой текущий уровень знаний по выбранным предметам. Для этого можно пройти предметную диагностику, решить демонстрационные варианты на сайте ФИПИ или использовать открытый банк заданий.

Также полезно изучить реальный рынок труда: зайти на сайты по поиску работы, ознакомиться с описанием вакансий, требованиями и уровнем зарплат в интересующих областях.