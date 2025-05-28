Педагог Май призвала учить детей ценить себя независимо от внешнего одобрения

Взрослые часто стремятся поддерживать своих детей, используя похвалу. Однако, как отметила в беседе с «Газетой.Ru» основатель образовательных центров «Арт Академия-Академия отличий» Марина Май, существует риск, что постоянные похвалы могут сформировать у ребенка зависимость от внешнего одобрения.

По словам эксперта, когда ребенка хвалят за малейшие действия, он начинает воспринимать отсутствие похвалы как провал. Это может привести к потере внутренней уверенности и способности самостоятельно оценивать свои действия.

Марина Май подчеркивает, что важно не только отмечать достижения, но и обращать внимание на процесс. Вместо того чтобы говорить «Ты — гений!», лучше сказать: «Ты так внимательно работал! Видно, что постарался». Это поможет ребенку осознать свои усилия и достижения.

Эксперт рекомендует задавать вопросы, чтобы помочь ребенку осмыслить свой опыт. Например, вместо «Какой у тебя красивый рисунок!» можно спросить: «Ты выбрал такие яркие цвета! Что ты хотел этим показать?»

Также важно учить детей спокойно относиться к ошибкам. «Не получилось — это нормально. Главное, что ты пробовал», — советует Марина Май.

Подлинная поддержка заключается не в бесконечных похвалах, а в том, чтобы ребенок чувствовал, что его видят и слышат. Важно научить ребенка ценить себя независимо от внешнего одобрения, подчеркивает эксперт.