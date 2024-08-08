Педагог Лавров: детям с ОВЗ важно предоставлять различную форму обучения

Детям с ограниченными возможностями важно предоставлять различную форму обучения — очно-заочную, заочную, домашнюю. Об этом рассказал преподаватель социально-гуманитарных дисциплин Станислав Лавров Общественной Службе Новостей.

По словам специалиста, в стране существует большая нормативно-правовая база для работы с детьми с ограниченными возможностями, начиная с федерального закона, заканчивая различными законопроектами.

Кроме того, оплата труда педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, идет по повышенному коэффициенту, отметил Лавров.