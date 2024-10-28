Педагог Касимова посоветовала избегать дежурных вопросов при построении доверительного диалога с ребенком

Внимательное отношение к личности ребенка, его потребностям и переживаниям становится следствием доверительных и теплых отношений. Как выстроить такое общение, рассказала педагог-психолог Гульфия Касимова в интервью kp.ru .

Прежде всего, родителям стоит отказаться от дежурных вопросов по типу «Как в школе?», «Что на контрольной?», «Сделаны ли уроки?», посоветовала специалист. Они касаются лишь успеваемости и не затрагивают личные переживания ребенка. Уделяя внимания только этим темам, взрослый показывает, что ему важен лишь результат и внешняя оценка.

Касимова отметила, что в беседе нужно спрашивать не про детали, а про чувства и решения самого ребенка. Важно также воздержаться от критики и осуждения.