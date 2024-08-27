Педагог Калугина: оптовые закупки помогут сэкономить на сборах в школу

Педагог Анна Калугина рассказала, как сэкономить на сборах в школу, если до 1 сентября осталась всего одна неделя. В первую очередь нужно составить список необходимых товаров, отметила эксперт в беседе с Life.
По ее словам, соответствующий перечень поможет избежать лишних покупок. Так, речь идет о втором пенале или третьем наборе тетрадей.
Учитель также посоветовала приобретать что-либо из принадлежностей оптом. Например, достаточно выгодно объединяться с другими родителями, чтобы запастись учебниками.