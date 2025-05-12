Педагог Бирюкова: одиннадцатиклассники ценят учителей, готовых выйти за рамки программы

Учитель русского языка и литературы уверена: школьники любят разнообразие. Поэтому при подготовке к ЕГЭ не стоит ограничиваться только пособиями. Вместо этого можно использовать творческие подходы.

«Если этого нет в программе, то ты суперучитель. Ты предложил что-то другое», — отмечает педагог. Она также подчеркнула важность искреннего интереса учеников к процессу обучения.

Ранее Екатерина Бирюкова высказалась о роли репетиторов, назвав их помощь перекладыванием ответственности.