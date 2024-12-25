Патрульный корабль «Николай Зубов» спустили на воду в Петербурге

На судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» в Петербурге состоялся спуск на воду патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов». Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
На церемонии присутствовало много гостей, включая главнокомандующего Военно-Морским Флотом Александра Моисеева и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Патрульный корабль «Николай Зубов» стал вторым представителем проекта 23550, предназначенным для Военно-Морского Флота России. Его строительство началось в ноябре 2019 года.
В настоящее время продолжаются испытания первого патрульного ледокола данной серии — «Иван Папанин», который был спущен на воду в октябре 2019 года. Планируется, что передача судна в состав ВМФ состоится в 2025 году.
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