Патриарх Кирилл рассказал, что иконы Андрея Рублева никогда не портятся в храмах

Все те иконы, что написал Андрей Рублев, никогда не портятся в храмах. Однако если их переместить в искусственную среду музеев, они начинают «болеть». Об этом Life рассказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее СМИ писали, что в Свято-Троицкую Сергиеву лавру вернули «Троицу». Икону Рублева доставили в собор накануне праздника Святой Троицы 22 июня.

«Люди на протяжении 400 лет чего только не делали: и двери открывались, и ветры, и мороз, и холод, и кашляли, чихали, дышали, а иконы жили. Но когда вы их забираете в искусственную среду музеев, то они начинают „болеть“», — сообщил патриарх.

Он добавил, что святыни должны находиться в том месте, где их духовная энергия передается прихожанам и делает их лучше.