Пассажиров заставили снимать пищевую пленку с чемоданов в Пулково | 360°

Общество 28 апреля 2024, 21:18 Пассажиров заставили снимать пищевую пленку с чемоданов в Пулково Аэропорт Пулково перестал оформлять упакованный в пищевую пленку багаж Freepik

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В аэропорту Пулково перестали принимать упакованный в пищевую пленку багаж. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы».

В управляющей компании аэропорта объяснили, что это необходимо для обеспечения непрерывной работы багажной системы. Весь багаж проходит диагностику, поэтому должен быть упакован по стандартам.

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«Чемоданы, обернутые в пищевую пленку или неподходящую упаковку, принимать не будут», — пояснили в пресс-службе.

Пассажиры могут обратиться на специальные аэропортные стойки, чтобы упаковать свой багаж в пленку. Также в аэропорту открыт дополнительный пункт обслуживания.

Кроме того, ничем не обернутые сумки и чемоданы тоже можно оформить и сдать в багаж, чтобы не тратить лишние деньги. Пленка нужна для того, чтобы багаж при перелете не запачкался, а в случае, если чемодан порвется, то сможет предотвратить потерю вещей.

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