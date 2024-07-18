Пассажиропоток в аэропорту Нижнего Новгорода вырос в первом полугодии на 14%

Пассажиропоток международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова в первом полугодии 2024 года увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Общее количество обслуженных пассажиров превысило 662 тысяч человек, причем основная часть из них, а именно 536 тысяч, совершили внутрироссийские перелеты.

Среди наиболее популярны направлений для авиапутешествий среди нижегородцев назвали Москву, Петербург, Сочи, Екатеринбург и Калининград. Кроме того, жители региона летали в Анталью, Египт и столицу Узбекистана.