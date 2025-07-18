Пасмурная погода и дожди придут в Нижний Новгород в выходные дни

Нижний Новгород ожидает возвращение пасмурной погоды с осадками уже в ближайшую субботу, 19 июля. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Погода».

По информации специалистов, в субботу, 19 июля, будет последний теплый день перед новой серой полосой осадков. Температура воздуха составит комфортные +22...+24 градуса днем, однако вечером небо затянут тучи.

Утро воскресенья, 20 июля, встретит горожан облачностью, переходящей в небольшой дождь позже днем. Однако столбик термометра покажет приятные +26 градусов.

Прогнозируется, что ненастье продлится до следующей субботы включительно. Вместе с тем магнитное поле Земли останется стабильным всю неделю.