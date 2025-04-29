Партнер CORNERSTONE Быханов: работодатели и соискатели по-разному оценивают рынок труда

Управляющий партнер рекрутинговой компании CORNERSTONE Владислав Быханов рассказал радио Sputnik , почему на фоне дефицита персонала компании продолжают терять кадры. По его словам, зачастую работодатели и соискатели по-разному оценивают ситуацию на рынке труда.

Из-за этого компании теряют хороших кандидатов, а кандидаты долго находятся в поиске. Чтобы избежать этого, компаниям нужно подстраиваться под интересы разных категорий сотрудников, подчеркнул эксперт.

Быханов отметил, что у россиян трех возрастных категорий (18–24 года, 25–45 лет, 45+ лет) есть свои особенности и ценности, которые определяют их выбор работы.

Люди старше 45 лет ценят стабильность и надежность работодателя, комфортные условия труда. Они предпочитают работать в промышленности, строительстве, инженерии, финансовом секторе, госучреждениях. Важные для них ожидания от работы — надежность, стабильность, прозрачность условий и возможность обмена опытом.

Кандидаты в возрасте 25–45 лет выбирают работу с достойной зарплатой и возможностями для профессионального роста. Для них важны комфортные условия, гибкий график и удаленная работа. Они ориентированы на информационные технологии, креативные индустрии и финансы.

Россияне 18–24 лет ищут возможности для карьерного роста и самореализации. Они не любят офисную работу, предпочитая удаленку или гибридный формат.