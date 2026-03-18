Парки и сады Петербурга раньше обычного закрыли на просушку

В Санкт-Петербурге началась весенняя просушка скверов, парков и садов. Из-за обильных снегопадов и резкого потепления в этом году ее старт сдвинулся на 10 дней вперед по сравнению с прошлым годом. Об этом сайт Petrograd проинформировали в пресс-службе Смольного.

Больше всего ограничений по посещению коснется центральных локаций с высокой посещаемостью. Среди них — Овсянниковский, Никольский и Лопухинский сады, сад дворца Юсуповых на улице Декабристов, Екатерининский и сквер Галины Старовойтовой.

Просушка необходима для предотвращения разрушения дорожек и газонов из-за переувлажнения. Такая мера обусловлена климатическими и гидрологическими особенностями Петербурга.

Вход в закрытые на просушку зоны будет ограничен примерно на месяц. Места, где временно нельзя будет гулять, отмечены сигнальными лентами и табличками. Однако сроки могут измениться в зависимости от погоды.