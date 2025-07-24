Парк сельскохозяйственной техники в Крыму укомплектовали на 50%

Коммерческий директор компании, занимающейся продажей и обслуживанием сельхозтехники, Александр Буланов поделился результатами оснащения парка сельскохозяйственной техники в Крыму. Об этом сообщил телеканал « Крым 24 ».

По словам эксперта, оборудование укомплектовано на 50%, ежегодно внедряются новинки и модификации.

«Все агрегаты, которые современные, в Крыму сегодня работают, все новшества есть», — заявил Буланов.

Он также указал на наличие потенциала и планы по развитию парка, включающие инновационные решения.