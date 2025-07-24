Парк сельскохозяйственной техники в Крыму укомплектовали на 50%

Коммерческий директор компании, занимающейся продажей и обслуживанием сельхозтехники, Александр Буланов поделился результатами оснащения парка сельскохозяйственной техники в Крыму. Об этом сообщил телеканал «Крым 24».
По словам эксперта, оборудование укомплектовано на 50%, ежегодно внедряются новинки и модификации.
«Все агрегаты, которые современные, в Крыму сегодня работают, все новшества есть», — заявил Буланов.
Он также указал на наличие потенциала и планы по развитию парка, включающие инновационные решения.
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