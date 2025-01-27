Парикмахер Трофименко: зимой предпочтительнее использовать сульфатные шампуни

Выбор шампуня зависит от типа волос, особенностей окрашивания, длины и общего ухода за ними. Об этом рассказал «ФедералПресс» известный парикмахер Денис Трофименко.

Он подчеркнул, что каждый шампунь содержит уникальные ингредиенты, оказывающие определенное воздействие на волосы. Так, для сухих волос лучше подойдут шампуни с маслами, такими как аргановое, масло макадамии или кокоса. Жирные волосы требуют средств с экстрактами трав или угля, помогающих контролировать выделение кожного сала.

Кроме того, Трофименко обратил внимание на важность выбора шампуня в зависимости от сезона. Зимой предпочтительнее использовать сульфатные шампуни с мягкими моющими компонентами, так как бессульфатные варианты могут недостаточно хорошо очищать волосы, что при ношении головных уборов может способствовать их выпадению.

Также парикмахер посоветовал внимательно изучать составы шампуней.