Парфюмер Нестерова: цветочные ароматы идеально подойдут для лета

Летом стоит приобретать легкий, невесомый парфюм. Лучше всего подойдут цветочные, фруктовые, ягодные, цитрусовые, травяные ароматы, сообщила химик, парфюмер Валерия Нестерова в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, из цветочных можно выбрать жасмин, розу, туберозу, иланг-иланг. Среди ягодных ароматов стоит отдать предпочтение яблоку, персику, кокосу. Также для летнего сезона отлично подойдет парфюм с салицилатами.

Кроме того, в жару можно использовать парфюмированные спреи для тела, вуали для волос либо лосьоны для тела с любимым ароматом, отметила Нестерова.