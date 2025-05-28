Парфюмер Бруховецкая посоветовала отдавать предпочтение легким ароматам летом

Она отметила, что в теплое время года предпочтение стоит отдавать легким запахам — например, водным или цитрусовым. А вот восточные ароматы лучше приберечь для зимы.

«Аромат лучше наносить на запястье, подождать хотя бы минут 30. Химия тела может изменить звучание нот. У каждого человека свой биохимический состав, слишком много индивидуальных параметров, которые влияют, как будет раскрываться аромат на человеке. Для лета подойдет концентрация в виде туалетной воды», — процитировал эксперта «Петербургский дневник».

Бруховецкая добавила, что в этом году женщинам стоит обратить внимание на тропические ноты, морские композиции, запахи кокоса и водорослей.

Для вечерних летних мероприятий можно выбрать более насыщенные ароматы с древесной глубиной и легкой свежестью. А в тренде по-прежнему спортивные функциональные ноты с акцентами мяты, морского бриза и зелени. Что касается мужских ароматов, то здесь по-прежнему популярны травянистые ноты и восточные аккорды.