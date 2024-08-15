Парад парусов пройдет в Нижнем Новгороде в День города 17 августа

«Всероссийская Волжская регата», которая откроется масштабным парадом парусов, пройдет в День Нижнего Новгорода 17 августа. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

Участие в параде примут 70 яхт, они будут выстроены в две колонны и пройдут от Борского моста по Волге и от Молитовского моста по Оке. Также состоится сап-парад,  300 сапсерферов проследуют от метромоста через Стрелку к катеру «Герой».

Кроме того, в праздничную программу мероприятий войдут  соревнования по виндсерфингу, дневное водное шоу с участием гидроциклов и парусных яхт, а также концерт с выступлением Димы Билана.

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