Сегодня 14:30 «Парад духовых оркестров» пройдет в Нижнем Новгороде в День города 17 августа
Традиционный фестиваль «Парад духовых оркестров» состоится в Нижнем Новгороде в День города 17 августа. Об этом сообщило
НИА «Нижний Новгород».
Участие в параде примут детские и взрослые духовые оркестры со всей области, а также из других регионов России. Главными площадками фестиваля станут улица Большая Покровская и площадь Минина и Пожарского.
Отмечается, что после парада около главной сцены состоится плац-концерт и сводное выступление оркестров.
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