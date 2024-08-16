«Парад духовых оркестров» пройдет в Нижнем Новгороде в День города 17 августа

Традиционный фестиваль «Парад духовых оркестров» состоится в Нижнем Новгороде в День города 17 августа. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

Участие в параде примут детские и взрослые духовые оркестры со всей области, а также из других регионов России. Главными площадками фестиваля станут улица Большая Покровская и площадь Минина и Пожарского.

Отмечается, что после парада около главной сцены состоится плац-концерт и сводное выступление оркестров.

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