«Парад духовых оркестров» пройдет в Нижнем Новгороде в День города 17 августа

Традиционный фестиваль «Парад духовых оркестров» состоится в Нижнем Новгороде в День города 17 августа. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Участие в параде примут детские и взрослые духовые оркестры со всей области, а также из других регионов России. Главными площадками фестиваля станут улица Большая Покровская и площадь Минина и Пожарского.

Отмечается, что после парада около главной сцены состоится плац-концерт и сводное выступление оркестров.