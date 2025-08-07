ПАО «МегаФон» нарушило Закон о рекламе

Ранее в Управление поступило обращение заявителя о поступлении на его абонентский номер входящего звонка с рекламой услуг связи с признаками нарушения Закона о рекламе.
Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ПАО «МегаФон» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.
Интересно
Согласно части 1 статьи 18 Закона о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено.
В соответствии с частью 2 статьи 18 Закона о рекламе не допускается использование сетей электросвязи для распространения рекламы с применением средств выбора и (или) набора абонентского номера без участия человека (автоматического дозванивания, автоматической рассылки).
Италия решила построить мост на Сицилию за 13 миллиардов евро за счет НАТО
Конференция предпринимателей прошла в Красногорске
ВСУ использовали маскировку для вывода офицерского состава из Константиновки
Турнир по пляжному волейболу прошел в Дубне
Второй класс пожарной опасности установится в Подмосковье до 9 августа
Экс-замглавы Росгвардии Стригунова оставили в СИЗО за взятки
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте