Памятный монумент «Город трудовой доблести» установили в Дзержинске

Памятную стелу «Город трудовой доблести» высотой в 25 метров открыли в Дзержинске Нижегородской области 10 сентября. Об этом сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Монумент символизирует историческую память о трудовом героизме и исключительном вкладе дзержинских предприятий в Великую Победу. В основании стелы расположены три бронзовые трехметровые фигуры тружеников тыла, работавших на заводах города в годы ВОВ.

Отмечается, что в центре монумента установлен 15-метровый кристалл, облицованный прочным композитным материалом.