Памятник юристу Анатолию Кони установят в Петербурге
Памятник хотят установить в Московском районе Петербурга. Он может появиться у Российской национальной библиотеки.
Как добавила Neva.Today, памятник будет состоять из двух бронзовых фигур. Высота одной будет достигать 6,5 метра, второй — 3,5 метра.
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