Памятник хирургу установили на территории областной клинической больницы № 2 в Тюмени

На территории Тюменской областной клинической больницы № 2 открылся памятник святителю Луке (Валентину Феликсовичу Войно-Ясенецкому), который почитается как покровитель врачей и больных. Открытие состоялось при храме иконы Божией Матери, расположенном на территории больницы. Об этом написало Ura.ru .

Участие в церемонии приняли первые лица Тюмени и Тюменской области, а также бывший детский омбудсмен России Павел Астахов. Святитель Лука известен как выдающийся хирург, доктор медицинских наук и лауреат Сталинской премии за труды по гнойной хирургии. Он также являлся архиепископом Симферопольским и Крымским и пережил три ссылки, пройдя путь реабилитации.