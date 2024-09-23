Памятник гуманоиду в пермском селе Молебка отправили на реставрацию

В селе Молебка Пермского края, неподалеку от знаменитой аномальной зоны, сняли с постамента памятник инопланетянину Алешеньке. В настоящее время он проходит реставрацию, об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на гида Ксению Батырову.

Те, кто планирует посетить Молебку в ближайшее время, должны иметь в виду, что памятник временно демонтирован для восстановления. Алешенька уже подвергался реставрации в 2018 году.

Но за сезон памятник сильно пострадал, о чем свидетельствует отломанная рука и ступня. Когда ожидается его возвращение на прежнее место, пока неизвестно.