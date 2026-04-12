Озвучены имена победителей конкурса профессиональных достижений в Хабаровском крае

В образовательной среде Хабаровского края завершился значимый профессиональный марафон в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники» президентского нацпроекта «Молодежь и дети». Мероприятие объединило преподавателей, которые показали свое мастерство и умение находить подход к ученикам, написал сайт transsibinfo.com .

В финал пробились 12 сильнейших — шесть школьных педагогов и шесть кураторов групп из системы среднего профессионального образования. Финальные испытания включали открытый урок «Разговоры о важном», блиц-выступление «Есть идея» и задание «Совесть внутри нас».

Победителями стали Людмила Боровикова из школы № 2 поселка Князе-Волконское-1 (лучшая среди педагогов общеобразовательных школ), Ольга Кадобная из Хабаровского технологического колледжа (лучшая среди наставников для студентов техникумов и колледжей).

Людмила Боровикова отметила, что успех стал командным результатом, и подчеркнула важность открытости и личного примера в работе с учениками.