Ozon: каждой пятой россиянке не хватает времени наедине с собой

Каждой пятой россиянке не хватает времени, проведенного наедине с собой. Некоторые (8%) и вовсе не могут найти даже минутку для себя в течение дня. Такие результаты показало исследование Ozon, сообщила «Газета.ru».

Еще 20% респонденток отметили, что хотели бы иметь больше свободного времени на путешествия. Другие желают добавить в распорядок дня чтение, спорт, уход за собой, общение с друзьями и обучение.

Не имеют возможности разгрузить свой график 15% участниц. Они мечтают делегировать обязанности по уборке и готовке.

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