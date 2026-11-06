Овощи борщевого набора назвали самыми выгодными для покупки в ноябре

Конец осени и начало зимы стали наиболее выгодным временем для покупки сезонных овощей и фруктов благодаря пику сбора урожая и активному импорту. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на отраслевых аналитиков.

На пике дешевизны сейчас находятся овощи борщевого набора — капуста, морковь, свекла и лук, поступающие в продажу напрямую с полей без наценки за хранение. Благодаря высокому урожаю снизилась и стоимость отечественных яблок.

Среди импортной продукции выгоднее всего приобретать хурму, груши, виноград, авокадо, гранаты и фейхоа. Увеличение поставок из стран ближнего зарубежья, Турции, Китая и Ирана снизило цены на виноград, а также сделало лимоны и апельсины дешевле, чем годом ранее.