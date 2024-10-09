Овощевод Черноусова посоветовала сажать озимый чеснок за три недели до заморозков

Овощевод и ландшафтный дизайнер Ольга Черноусова рассказала о правилах посадки озимого чеснока. В данном вопросе нужно ориентироваться не на календарь, а на погоду, отметила эксперт в беседе с сайтом « Аргументы и факты ».

По ее словам, растение нужно высаживать примерно за три недели до начала заморозков.

«Под заморозками мы понимаем не единичные, после которых снова наступает потепление, а постоянное снижение температуры», — пояснила специалист.

Она также отметила, что при значительном похолодании нужно присыпать грядку с чесноком хвоей или осыпавшимися листьями. Еще один слой — ветки, добавил «7Дней.ru».