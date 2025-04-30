«Отцы рядом» предложили дарить олимпийцам отечественные машины вместо иномарок
Межрегиональная организация «Отцы рядом» предложила Министерству спорта РФ вручать российским олимпийцам за победы на крупных турнирах отечественные автомобили, а не иномарки. Об этом сообщил Life.ru.
По мнению председателя объединения Ивана Курбакова, награждение спортсменов российскими авто повысит доверие населения к промышленности страны и спрос на отечественные машины.
«В настоящее время, когда российская автомобильная промышленность переживает новый этап развития, важно поддержать наших производителей», — пояснил общественник.
Кроме того, награждение спортсменов российскими автомобилями может укрепить патриотические чувства граждан, считает Курбаков.