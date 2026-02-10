Оттепель придет в Московскую область к концу рабочей недели

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил RT , что на протяжении текущей недели на дорогах будет сохраняться гололедица.

По словам Ильина, предстоящей ночью в Московской области ожидается мороз от -19 до -14 градусов. Затем ночные температуры начнут подниматься: в четверг — от -9 до -7 градусов, в пятницу и выходные дни — от -6 до -1 градусов.

Специалист отметил, что оттепель придет в столичный регион в пятницу, 13 февраля.

«Если в среду днем ожидается от -9 до -7 градусов, в четверг — от -4 до -2 градусов, то в пятницу и субботу дневная температура уже будет составлять от -3 до +2 градусов», — подчеркнул он.

По прогнозу синоптика, в среду, 11 февраля, возможен небольшой снег.

«В четверг также небольшой снег. В пятницу осадки в смешанной фазе, не исключен ледяной дождь. В субботу тоже смешанная фаза», — уточнил Ильин.

Кроме того, атмосферное давление будет снижаться и достигнет минимальных значений в пятницу и субботу — 734–735 мм ртутного столба.