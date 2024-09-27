Оценщик Кулаков посоветовал не покупать квартиру с прописанными в ней людьми

Интерес ко вторичной недвижимости увеличился в РФ. На какие юридические моменты стоит обратить внимание перед решением о сделке, рассказал президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков в беседе с радиостанцией Sputnik .

Так, эксперт посоветовал не покупать квартиры с прописанными в ней людьми, которые в свое время отказались от возможности принимать участие в приватизации помещения.

«Право пользования этой квартирой они сохраняют пожизненно», — пояснил специалист.

Кулаков также не рекомендовал приобретать жилье по доверенности от отсутствующих владельцев. Есть вероятность, что от их имени действуют мошенники.