Оценщик Кулаков посоветовал не покупать квартиру с прописанными в ней людьми

Интерес ко вторичной недвижимости увеличился в РФ. На какие юридические моменты стоит обратить внимание перед решением о сделке, рассказал президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков в беседе с радиостанцией Sputnik.
Так, эксперт посоветовал не покупать квартиры с прописанными в ней людьми, которые в свое время отказались от возможности принимать участие в приватизации помещения.
«Право пользования этой квартирой они сохраняют пожизненно», — пояснил специалист.
Кулаков также не рекомендовал приобретать жилье по доверенности от отсутствующих владельцев. Есть вероятность, что от их имени действуют мошенники.
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