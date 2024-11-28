Декабрь 2024 года обещает быть спокойным в плане магнитных бурь. По данным астрономов, ожидаются всего несколько дней, в которые метеозависимые почувствуют легкое недомогание, сообщило ОТР .

Ученые назвали потенциально опасными 6 и 7 декабря. В эти даты мощность возмущений достигнет четырех баллов; прогнозируется возбужденная магнитосфера.

Чтобы не попасть под влияние магнитных бурь, необходимо соблюдать простые правила. Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева посоветовала высыпаться и следить за качеством сна. Также важно поддерживать сосуды в тонусе с помощью регулярной физической активности. Отличные варианты — йога и ходьба, добавила медик.