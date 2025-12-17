Открытие Ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде состоится в первой половине 2026 года

Открытие ледового дворца, расположенного на стрелке в Нижнем Новгороде, состоится в первой половине 2026 года. Такую информацию предоставил региональный департамент физической культуры и спорта НИА «Нижний Новгород» .

Ранее в средствах массовой информации появились сведения о задержке завершения работ до конца 2026-го, однако ведомство разъяснило, что эта дата связана исключительно с отчетностью перед федеральным спортивным ведомством и не оказывает влияния на фактический запуск объекта.

Сегодня строительство практически завершилось, степень готовности комплекса достигает почти ста процентов. Основные строительные мероприятия закончились, ведется завершающая настройка инженерного оборудования и исправляются замечания, обнаруженные специалистами пожарной инспекции.

Окончательная инспекция объекта назначена на последний месяц уходящего 2025 года. Эта процедура является необходимой частью процесса оформления разрешительной документации для официального открытия площадки.

Также вскоре объект посетит комиссия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Что касается возможного использования нового стадиона нижегородским хоккейным клубом «Торпедо», то решение о проведении домашних встреч команды будет принято совместно с руководством КХЛ, учитывая календарь соревнований.