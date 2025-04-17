Открытие фестиваля «Столица закатов» в Нижнем Новгороде пройдет 31 мая

В Нижнем Новгороде 31 мая начнется пятый сезон мультижанрового музыкального фестиваля «Столица закатов». Он будет проходить летом, по пятницам-воскресеньям, и объединит музыку, гастрономию, образовательные и детские мероприятия, написал сайт pravda-nn.ru.
Открытие проведет популярная певица Ева Польна на сцене «Ракушка» в Александровском саду 31 мая. Летом здесь же выступят Global Jazz Quartet (7 июня) и L’ONE (21 июня). Хор и группа «Звери» также дадут концерты в августе. Начало — в 20:30.
Впервые в рамках фестиваля московский Summer Sound представит свои программы: 29 июля выступит «Комната культуры», 1 августа — Cream Soda, 5 августа — Wildways, а 9 августа — «Три дня дождя».
Для любителей классики в Александровском саду организуют «Музыку над Волгой». Симфонический оркестр Нижегородской филармонии представит цикл «Приглашение к танцу». Открытие состоится 8 июня. В концерте примут участие молодые солисты из Санкт-Петербурга Лев Журавский и Александр Рублев.
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