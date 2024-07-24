«Отелло»: большинство посетителей российских санаториев — люди от 35 до 44 лет
Аналитики сервиса «Отелло» провели исследование и выяснили, у какой возрастной группы россиян санатории пользуются наибольшим спросом. Результаты опубликовала «Газета.ru».
Основная часть посетителей оздоровительных учреждений — люди от 35 до 44 лет. Значительную долю занимают отдыхающие в возрасте 25-34 лет.
Также стало известно, что пансионаты наиболее популярны среди жителей Москвы и Петербурга. Самое востребованное направление в данной сфере — Краснодарский край, добавил сайт kp.ru.
Число выпускников со 100 баллами на ЕГЭ выросло на 30% в Подмосковье за год
Семейный спор. Кадырова ввели в заблуждение в ситуации с Wildberries
Жители Сергиева Посада воспользовались «Госуслугами» 6,5 тысячи раз за 3 месяца
Подростки из трудового отряда в Солнечногорске сдали нормативы ГТО
Волонтеры из Воскресенска очистили территорию усадьбы Марьино в Бронницах
Российские военные ударили по припортовой зоне в Измаиле
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте