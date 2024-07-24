«Отелло»: большинство посетителей российских санаториев — люди от 35 до 44 лет

Аналитики сервиса «Отелло» провели исследование и выяснили, у какой возрастной группы россиян санатории пользуются наибольшим спросом. Результаты опубликовала «Газета.ru».

Основная часть посетителей оздоровительных учреждений — люди от 35 до 44 лет. Значительную долю занимают отдыхающие в возрасте 25-34 лет.

Также стало известно, что пансионаты наиболее популярны среди жителей Москвы и Петербурга. Самое востребованное направление в данной сфере — Краснодарский край, добавил сайт kp.ru.

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