Оставившая ребенка в туалете в Турции россиянка подала иск к опеке

Оставившая ребенка в туалете в Турции Бурнашкина и ее мать подали иск к опеке

Россиянка Екатерина Бурнашкина, которая оставила ребенка в туалете аэропорта в Турции, подала иск к опеке, оспаривая бездействие органа. Аналогичный иск отправила мать девушки, заявила РИА «Новости» ее представитель Виктория Елисеева.

«Подали два иска об оспаривании бездействия опеки, именно бездействия, не отказа. Иски от Екатерины и бабушки ребенка», — сообщила она.

Елисеева отметила, что органы опеки отказываются встречаться с Бурнашкиной и ее матерью, хотя они хотели подать прошение на предварительную опеку. В настоящий момент обе заявительницы не имеют не позволяющих взаимодействовать с ребенком ограничений.

Бурнашкина в октябре 2024 года в туалете аэропорта Турции родила девочку и оставила ее в унитазе. Спустя 10 минут младенца нашли уборщица. Девушка планировала вылетать в Москву, но ее задержали вместе с матерью.

Ранее стало известно, что опека Московской области обеспечит защиту брошенной в аэропорту Антальи девочки.