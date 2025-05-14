Особый противопожарный режим отменят в Челябинской области с 15 мая

На территории Челябинской области снимут действие особого противопожарного режима в четверг, 15 мая. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на представителей управления безопасности жизнедеятельности.

По данным специалистов, отмена ограничений связана со стабилизацией пожарной обстановки и установлением погодных условий, которые способствуют снижению класса пожарной опасности.

«Уважаемые челябинцы, несмотря на снятые ограничения, призываем соблюдать правила пожарной безопасности. Берегите себя и природу», — завили в ведомстве.

Режим ввели 24 апреля для уменьшения числа пожаров в регионе. Власти области вдвое увеличили штрафы за нарушения.