Особняк купца Грачева в Петербурге стал памятником культурного наследия

В Петербурге особняк купца Владимира Грачева был признан памятником культурного наследия регионального уровня. Об этом сообщила neva.today с ссылкой на Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
Двухэтажное здание было возведено в 1888 году. На сегодняшний день в этом доме располагается подстанция No4 СПб ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи», добавил RT.
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