Основателя «Тануки» Орлова оштрафовали по делу о причинении ущерба

Суд в Москве освободил основателя «Тануки» Орлова от уголовной ответственности

Фото: Pxhere

Пресненский суд Москвы освободил от уголовной ответственности основателя «Тануки» Александра Орлова по делу о причинении имущественного ущерба. Мужчине назначили штраф, сообщило РИА «Новости».

«Прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого <…> и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», — указано в постановлении суда.

Штраф составил 100 тысяч рублей, уточнили журналисты. Орлов признал вину.

Основателя «Тануки» обвинили в нанесении имущественного ущерба по статье 165 Уголовного кодекса России и объявили в федеральный и международный розыск в ноябре 2023 года. До этого он успел продать доли в 33,3% в трех фирмах: «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.-Новгород».

Позже стало известно, что Орлов обосновался в Лондоне. В Великобритании он открыл ресторан греческой кухни и планировал запустить еще одно заведение в Гонконге.

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